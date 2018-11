Ravi et Gurinder Cheema, propriétaires des serres chaudes Creekside Hothouse, cherchent à produire les meilleures tomates...

Eric Godin est un artiste multidisciplinaire. Il réalise notemment Dans le champ, une série de dessins humoristiques sur le monde agricole d'ici, spécialement créée pour Le Bulletin des agriculteurs et l'infolettre le Bulletin Express. Photo: maggieboucherphoto.com

Please enable Javascript to make our site work properly