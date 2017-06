Comme pour les autres cultures cette année, les prairies ont eu du mal à démarrer en raison du temps frais et humide qui a ralenti la croissance. Conséquence, le rendement s’annonce dans la moyenne pour la 1re coupe de foin dans plusieurs régions. La bonne nouvelle est que les producteurs ont pu bénéficier d’une des rares fenêtres de beau temps pour faire la récolte.

Le commentaire qui revient le plus souvent concerne toutefois l’énergie. François Bessette, représentant pour Synagri, relève ce problème dans le secteur de Saint-Grégoire en Montérégie. » La qualité sera moyenne, rien de haut en énergie en raison d’un manque de chaleur. Les graminées, surtout le brome et le dactyle, ont épié avant que la luzerne ne fleurisse. » « Il y a eu peu d’ensoleillement, le niveau d’énergie inquiète », ajoute Jean-François Bouchard, agronome chez Pickseed et collaborateur à la chronique Experts fourragers. « La récolte est correcte, sans plus en terme de quantité. La luzerne quant à elle n’est pas tellement avancée. »

Au niveau du rendement, les avis sont partagés puisque quelques producteurs ont obtenus de bons rendements alors que d’autres ont dû se contenter d’un résultat moyen. Rien d’exceptionnel en somme pour ce début de saison qui tend davantage vers la moyenne, résume Frédércik Potvin, directeur semences chez Pédigrain. « On remarque beaucoup de mauvaises herbes », souligne M.Potvin. Les mauvaises herbes ont en effet eu la part belle en raison des conditions. La luzerne a souffert part endroit de l’excès d’eau qui a asphyxié ses racines, causant par endroits des zones mortes où les mauvaises herbes ont proliféré.

Comme mentionné plus tôt, les conditions ont été très bonnes durant plusieurs journées consécutives avec du temps sec et chaud, avec en prime un peu de vent.

Selon François Bessette, la 2e coupe sera très intéressante. Le retour de la chaleur et un apport suffisant en humidité pointent vers une croissance plus uniforme et plus satisfaisante pour l’ensemble des prairies.