La punaise brune pique les plants de maïs tôt en saison. Les symptômes ressemblent à des stress causés par des herbicides de type hormonaux. La punaise brune affecte aussi les épis de maïs. Les épis piqués sont difformes et rassemblent à une banane. C'est un insecte qui est de plus en plus présent dans nos champs. Dans cet épisode de Défi maïs l'agronome Jean-François Foley explique comment l'identifier et observer ses dommages.

