Claas adopte le Cemos sur sa gamme Axion 900

Claas adopte le Cemos pour ses tracteurs de forte puissance semi-chenillés Axion 900 Terra Trac. Le Cemos est un système électronique d’optimisation des performances de la machine. Intégré au terminal Cebis, il s’agit d’une intelligence artificielle qui permet de passer en revue tous les réglages de base avant le début du travail. Autre nouveauté liée à ce système Cemos, il est destiné pour les tracteurs équipés de faucheuses à disques combinées avant/arrière à disques et faucheuses « papillon ». Il suffit au conducteur de mettre une seule fois la largeur de travail et les réglages de base comme la culture à faucher, le type de dépose du fourrage ainsi que le régime de prise de force. Le Cemos l’assiste ensuite pour le réglage de la hauteur de coupe et de la pression d’appui au sol, mais aussi de la hauteur de relevage et du type de recouvrement. Il vérifie les réglages de base comme le réglage des bras de relevage et du troisième point, ainsi que la fixation des bras de relevage arrière avec des stabilisateurs latéraux ou encore la longueur de cardan.

