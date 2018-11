Nouvelle ensileuse Big X 1180 de Krone

Krone a lancé récemment sa nouvelle ensileuse BiG X 1180. La puissance du moteur supplémentaire est générée par le moteur Liebherr V12 de 24,24 litres développant 1165 ch. Par exemple, les intervalles d’entretien de l’huile, du filtre et de la vanne ont été étendus à 1000 heures et tous les modèles de la gamme sont naturellement compatibles avec les niveaux d’émission Tier V et Tier 4f.

De plus, le BiG X 1180 est disponible avec la cabine qui se surélève afin de mieux voir lorsque le maïs est haut. Les dents de l’OptiMaxx 250 CornConditioner sont inclinées à un angle de 5 °, ce qui se traduit par des performances encore plus élevées. L’inclinaison produit un effet de cisaillement lorsque les dents conditionnent le matériel de récolte. Les nouveaux rouleaux de 250 mm de diamètre sont disponibles avec 105/123 ou 123/144 dents. Les dents 105/123 conviennent aux longueurs de coupe moyennes et longues, tandis que les dents 123/144 sont idéales pour la coupe courte et moyenne. La puissance et le débit de moteur plus élevés nécessitent que le modèle BiG X 1180 utilise des rouleaux de conditionnement d’un diamètre de 305 mm, l’OptiMaxx 305. Les rouleaux conditionneurs sont équipés avec des dents inclinées en biais. Ces changements entraînent un effet de cisaillement et augmentent la surface de friction et la vitesse circonférentielle.

En option, les modèles BiG X 680, 780, 880 et 1180 peuvent ajuster la contre-lame, ce qui permet aux opérateurs de réinitialiser la contre-lame en quelques secondes à l’aide d’un bouton. Équipée d’une analyse d’image 3D basée sur une caméra et du système de remplissage automatique EasyLoad, l’ensileuse automotrice offre un remplissage pratique des remorques sans intervention de l’utilisateur. Le capteur en ligne AgriNIR, disponible en option, fournit des données précises sur les niveaux d’humidité et de nutriments de la culture. Il fournit les informations suivantes sur les cultures : matière sèche, amidon, protéines brutes, cendres brutes, matières grasses brutes, fibres de détergence acide ADF et fibres détergentes neutres NDF.