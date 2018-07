Krone : perfectionnement des remorques polyvalentes

Krone a perfectionné le nouveau rotor de coupe et d’alimentation de ses gammes de remorques polyvalentes RX et ZX. Les plaques de coupe des dents sont en acier trempé très résistant. La pointe des dents se termine de façon asymétrique afin de réduire l’usure et d’assurer une coupe optimale. L’espace entre la pointe et le talon des couteaux a été réduit afin d’obtenir une coupe uniforme même en récolte variable. Le robuste entraînement du rotor s’effectue à l’aide d’un boîtier à pignons droits sur la RX ou grâce à l’entraînement unique d’un engrenage épicycloïdal et d’une courroie Powerbelt sur la ZX. Par ailleurs, la surdimensionnée du rotor de coupe et d’alimentation permet d’accroître les vitesses de récolte. Le volume de la remorque autochargeuse est de 36 m3 à 43 m³ pour la RX et de 43 m3 à 56 m³ pour la ZX. La commande centrale permet de gérer 24 ou 48 couteaux.