Kuhn élargit son offre d’andaineurs

Kuhn a récemment ajouté à sa gammes les andaineurs GA 6930 et GA 7530. Ils complètent ainsi la gamme d’andaineurs doubles semi-portés à dépose latérale de Kuhn. Leurs largeurs de travail atteignent 6,8 m et 7,4 m. Les deux modèles reposent sur un châssis haut qui permet de relever séparément ou simultanément les deux toupies lors des demi-tours. Le point de fixation avancé du rotor favorise la dépose de l’arrière en premier, ce qui génère un effet jet. Cette configuration prévient également le ratissage au plus près du sol par les peignes. Ces machines à dépose sur le côté droit ont la capacité de former un ou deux andains en modifiant de façon hydraulique la position des bras supportant les rotors.