L’argent pour Krone et Geringhoff

Du 10 au 16 novembre se tient le plus grand salon du machinisme mondial à Hanovre, en Allemagne. Avec un achalandage prévu de plus de 450 000 visiteurs provenant de 130 pays ainsi que 2750 exposants, c’est l’occasion, chaque deux ans, de découvrir les nouveautés technologiques qui viendront par la suite dans les champs. Les organisateurs du salon ont dévoilé les lauréats du prix de l’innovation 2019.

EasyCut F 400 CV Fold de Krone

La nouvelle faucheuse-conditionneuse frontale à disques EasyCut F 400 CV Fold de Krone offre une largeur de travail de 4 m. La nouvelle barre de coupe est repliable et permet à la machine de pivoter vers l’arrière pour une largeur de transport inférieure à 3 m. Parmi les autres avantages, citons le mécanisme de pliage hydraulique actionné depuis la cabine et renforçant la sécurité sur la route. La grande largeur de travail de la faucheuse frontale rend superflue l’adaptation de systèmes de contrôle de capteurs complexes – une technologie coûteuse qui ne contribue pas à l’efficacité globale. Les bandes de recouvrement sont éliminées et la qualité du travail est améliorée.

Cueilleur à maïs Razor Horizon Star III de Geringhoff

La pyrale du maïs se répand de plus en plus dans le monde et est le principal ravageur affectant la récolte du maïs. Outre les insecticides et les agents biologiques, l’une des stratégies de lutte les plus efficaces consiste à hacher soigneusement le chaume de maïs juste après la récolte. Geringhoff a mis au point un cueilleur à maïs avec broyeur à chaume intégré basé sur la méthode Rota Disk avec un rotor de coupe et deux rouleaux de prélèvement. Il se compose de couteaux inclinés sur le rotor du broyeur arrière, juste sous les unités de cueilleur. Pour une destruction maximale de tous les chaumes de maïs, les rotors doivent être guidés avec la distance la plus courte possible à la surface du sol. Pour ce faire, Geringhoff fournit le châssis de cueilleur à maïs Horizon Star III Razor avec un joint tournant au centre. La zone centrale avec le convoyeur incliné de la moissonneuse-batteuse et les deux zones latérales sont guidées en hauteur par des capteurs. Ainsi, le cueilleur à maïs Horizon Star III apporte une contribution majeure à l’amélioration de la protection des cultures dans le maïs.