La chaine américaine World of tractor a réuni en une vidéo des démonstrations de tracteurs parmi les plus puissants au monde en oeuvre. Parmi ceux-ci, Rostelmash Versatile 2375, Claas Xerion 5000, Fendt 1000 Vario, Challenger MT 800E, John Deere série 9R, New Holland T9, Case IH Quadtrac et plus. Ils mettre à l’épreuve leurs capacités en tirant des déchaumeur XXL ou charrue surdimensionnées. Des épreuves de force toujours impressionnantes à regarder.

Source: Terre-net