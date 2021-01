Massey Ferguson 8S.265 : tracteur de l’année 2021

Malgré la pandémie et le report de plusieurs salons agricoles d’envergure, le jury international provenant de 26 pays a tout de même remis ses prix annuels lors d’un dévoilement virtuel qui a eu lieu en décembre. Rappelons que les prix sont généralement remis lors du salon EIMA, en Italie, et à Agritechnica, en Allemagne, en alternance.

Lors de ce dévoilement, Massey Ferguson a remporté les honneurs avec sa toute nouvelle série 8S entièrement redessinée côté design et intégrant plusieurs nouvelles technologies appliquées. De plus, le confort a été revu grâce à la nouvelle cabine aux courbes futuristes. Il intègre le tout nouveau moteur tier V AGCO Power six cylindre / 7,4 litres. Il offre, au choix, la transmission Dyna-E Power ou Dyna 7.