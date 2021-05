Michelin lance un nouveau pneumatique

Michelin a dévoilé récemment son pneumatique Agribib Row Crop IF pour les pulvérisateurs automoteurs et trainés, mais également les tracteurs de 70 ch à 180 ch. Les Agribib bénéficient de l’IF (Improved Flexion), marquée notamment par des barrettes supplémentaires sur la bande de roulement ainsi qu’une hauteur de sculpture R1W plus élevée. Ceci permet une motricité accrue de 14% et, par conséquent, une surface de contact au sol plus importante de 20% par rapport à un Agribib non IF. Ce pneumatique réduit l’impact du poids des pulvérisateurs au sol. Ils sont fabriqués en France dans l’usine Michelin de Troyes. Ils se déclinent en cinq modèles : IF 380/90 R 50 167A8/167B; IF 320/85 R 38 151A8/151B; IF 380/90 R 46 165A8/165B; IF 320/90 R 54 159A8/159B ainsi que l’IF 320/90 R 50 158A8/158B.

