Nouveau destructeur de mauvaises herbes

Un nouvel équipement opérant indépendamment de la batteuse permet la destruction de mauvaises herbes lors du battage. Le Weed Seed Destroyer envoie une décharge lumineuse qui stérilise les semences de mauvaises herbes. Rien de moins!

« Nos essais ont démontré la destruction de plus de 90 % des semences de mauvaises herbes, incluant l’amarante de Palmer, l’amarante tuberculée et la grande herbe à poux », précise Jon Jackson. Ces espèces sont reconnues avec des résistances à de multiples herbicides.

La résistance des mauvaises herbes aux herbicides prend de plus en plus d’ampleur. Le développement de solutions alternatives est un sujet constant lors des expositions de nouvelles machineries. Jon Jackson est le président fondateur de Global Neighbor, une compagnie située à Dayton, dans l’État de l’Ohio, aux États-Unis. Il a présenté le Weed Seed Destroyer lors de l’événement virtuel AgLaunch and Farm Journal Row Crop.

Le Weed Seed Destroyer utilise une lumière intense pour détruire les mauvaises herbes. Cet équipement est installé dans la moissonneuse-batteuse et envoie une décharge lumineuse qui stérilise les semences de mauvaises herbes. Il est installé à l’arrière de la batteuse près des tamis de séparation et de nettoyage du grain. Il opère indépendamment de la batteuse.

