Nouveau robot Lely Exos

Lely a dévoilé le robot d’affouragement en herbe fraîche entièrement autonome qui sera capable d’aller du champ à l’auge. L’Exos est un robot électrique qui fauche, charge et distribue l’herbe dans les bâtiments sans intervention humaine. Cela améliore l’appétence de l’herbe fraîche et son ingestion. Si un élevage laitier utilise plus d’herbe fraîche, il diminue les besoins en ensilage, économise des concentrés et réduit ses achats d’autres aliments. Les tests dans les élevages pilotes ont montré qu’un élevage laitier peut satisfaire la moitié de ses besoins en fourrage grâce à l’herbe fraîche, du début du printemps à la fin de l’automne. Le Lely Exos est léger et compact, afin de réduire la compaction des sols. Il fonctionne en tandem avec le système de distribution automatique Lely Vector. Le système collecte également les données du champ, afin que l’éleveur puisse agir rapidement et à tout moment en cas de manque d’herbe. Les premiers prototypes du Lely Exos sont déjà opérationnels dans des fermes pilotes aux Pays-Bas. Durant les prochaines années, Lely continuera à développer ce système en vue de sa commercialisation.