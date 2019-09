Nouveaux équipements de fenaison Claas

Claas a présenté ses derniers équipements de fenaison en juillet dernier, au Nebraska, soit une nouvelle presse à balles rondes, une faucheuse à disques et sa dernière faneuse.

La presse à balles ronde à chambre fixe Rollant 520 se distingue des modèles précédents pas sa solidité. L’épaisseur des pièces d’acier est de 50% supérieur au modèle précédent. Cette presse a été conçue pour presser toute sorte de matériaux, incluant les plus coriaces. La faucheuse à disques Disco 4000 TRC fauche plus uniformément avec sa barre de coupe Max Cut et sa suspension Active Float. La nouvelle faneuse réduit le temps de séchage. Le nouveau modèle 55 TH est plus robuste et mieux adapté aux conditions de champ de l’Amérique du Nord.