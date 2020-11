Nouvelle gamme Highland de Krone pour la fenaison

Krone élargit son offre en outils de fenaison avec la gamme Highland, spécialement développée pour les régions montagneuses. Cette gamme regroupe deux faucheuses frontales, trois faneuses et deux andaineurs. Les faucheuses EasyCut F Highland adoptent un châssis très compact, conçu pour l’attelage sur le relevage frontal des tracteurs surbaissés. Reprenant le lamier SafeCut de leurs aînées, elles intègrent un déport hydraulique de série. Ceci, en combinaison avec le centre de gravité bas, optimise le contour du sol sur des pentes très raides et sur des terrains extrêmement vallonnés. Les faneuses Vendro Highland se distinguent par leur conception compacte et légère et leur attelage rapproché du tracteur (deux options d’attelage). La tête d’attelage intègre des stabilisateurs hydrauliques de série pour limiter les mouvements dans les pentes. Les boîtiers d’entraînement des toupies sont intégrés dans le châssis rectangulaire, les articulations faisant appel aux accouplements à doigts Octolink. Les rotors à cinq bras de 1,38 m de diamètre intègrent le concept OptiTurn avec de nouvelles dents courbées et des roues positionnées au plus près des dents. Les andaineurs monorotors Swadro S Highland reprennent les principales caractéristiques de la gamme standard. Ceux-ci sont dotés de renforts d’amortissement hydrauliques et de bras d’équilibrage de charge intégrés. La hauteur de ratissage se règle par une manivelle ou de façon électrique en option.