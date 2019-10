Nouvelle génération de presse à balle ronde Krone

Krone a dévoilé récemment sa nouvelle génération de presse à balle ronde VariPack Plus. Elle est offerte en deux versions, la presse compacte VariPack 165 XC Plus ou la VariPack 190 XC Plus. La structure de leur chambre de compression a été entièrement revue. Toutes les autres caractéristiques sont identiques à ce que l’on retrouve sur les autres modèles VariPack. La V 165 XC Plus est compact et elle permet de presser des balles d’un diamètre entre 0,80 m et 1,65 m. Quant à la V 190 XC Plus, elle presse des balles d’un diamètre entre 0,80 m et 1,90 m. Krone brise sa tradition et intègre désormais quatre courroies de pressage à rotation continue. Pour assurer la flexibilité et la robustesse des courroies, celles-ci sont composées de caoutchouc et de deux couches tissées intégrées pour assurer une longévité maximale. Le contact avec le fourrage est intensif grâce à la matière rugueuse associée à la surface spécialement conçue. La gamme complète de presses VariPack est compatible Isobus et se commandent ainsi depuis le terminal du tracteur ou depuis l’un des terminaux fournis par Krone : DS 500, CCi 800 ou CCi 1200. Ces nouvelles presses Krone VariPack Plus seront dévoilées lors du salon Agritechnica en novembre prochain à Hanovre et seront commercialisées en 2021.