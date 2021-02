Nouvelle herse peigne pour déchaumeurs

Kverneland offrira maintenant une herse peigne à trois rangées de dents pour sa gamme de déchaumeurs. Cette option s’inscrit dans une démarche de réduction de l’usage d’herbicides chimiques en agriculture conventionnelle ainsi que pour l’agriculture biologique. La herse peigne triple rangée assure un bon émiettement final et un nivellement de surface en plus de servir dans la lutte mécanique aux mauvaises herbes. Les peignes sont montés sur ressort d’un diamètre de 16 mm et d’une longueur de 750 mm. Ils bénéficient d’une connexion avec le châssis du cultivateur par un parallélogramme et les réglages sont assuré par la pression hydraulique. La pression de la herse au sol peut être réglée directement depuis la cabine par un manomètre et un accumulateur. Le parallélogramme assure un mouvement de la herse peigne parallèle au sol et donc une répartition de la pression homogène entre les trois rangées de peignes. Il est possible de régler l’angle d’attaque et donc l’agressivité selon le travail recherché.

PUBLICITÉ