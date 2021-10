Nouvelles remorques GX de Krone

Krone propose deux modèles de remorques à déchargement à plat à fond tirant, les GX 440 et GX 520 de respectivement 44 m3 et 52 m3. Elles sont équipées de série d’essieux tandem et tridem à compensation hydraulique pour garantir une parfaite stabilité dans toutes les conditions, d’une commande Isobus et, en option, de deux rouleaux démêleurs à l’arrière. Pour décharger à plat sous bâtiments, sur silos ou quais de chargement, Krone a choisi un tapis de fond tissé ultra-robuste ainsi que deux chaînes plates pour une traction uniforme à l’aide de deux moteurs hydrauliques. De plus, la face avant est transparente permettant au chauffeur de surveiller aisément le travail. Le cœur de la nouvelle GX est entraîné par deux moteurs hydrauliques : deux moteurs de 200 cm³ pour la GX 440 et deux moteurs de 250 cm³ pour la GX 520.

Deux vitesses sont possibles lors du déchargement de la remorque: soit 8 m par minute ou en mode avance rapide jusqu’à 16 m par minute. Ainsi la GX 440 est intégralement vidée en 40 secondes environ. La charge de rupture du tapis de fond de 2 m de large et de 3,6 mm d’épaisseur est de 50 tonnes. Le pilotage de la remorque est réalisé en standard par le biais de l’Isobus, il permet aussi de sélectionner aisément toutes les fonctions automatiques. En option, une télécommande radio permet de piloter la GX également en-dehors de la cabine du tracteur, ce qui est utile là aussi lors de travaux sur des trémies de réception par exemple.