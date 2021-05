Un premier salon international de machineries agricoles en présentiel

EIMA International, le grand salon des machines agricoles de Bologne, en Italie, a confirmé les dates du 19 au 23 octobre 2021 pour la tenue de l’évènement. Les organisateurs préparent le premier événement d’exposition de machines agricoles international après l’annulation de tous les autres événements en 2020 et en 2021. Avec près de 1600 entreprises exposantes déjà réservées, dont 30% de l’étranger, le salon sera un rendez-vous très important pour les agriculteurs, après la longue pause due à la pandémie. Le parc des expositions de Bologne, qui accueille l’événement depuis 1969, année de sa première édition, est prêt à accueillir exposants et visiteurs. Mais ce seront surtout les systèmes de contrôle, d’hygiène et de sécurité qui caractériseront l’événement d’octobre. Selon toute vraisemblance, EIMA 2021 sera l’un des premiers grands événements d’exposition à adopter le Pass pour les visiteurs, mais cette certification est actuellement à l’étude au niveau européen.

Un peu plus tôt cette année, la Société allemande d’agriculture (DLG) avait annoncé qu’Agritechnica, le salon d’Hanovre, en Allemagne, était remis du 27 février au 5 mars 2022. La DLG, la VDMA Agricultural Machinery Association et le comité consultatif des exposants d’Agritechnica avaient estimé que quatre mois supplémentaires étaient nécessaires pour organiser l’évènement qui était d’abord planifié se tenir en novembre 2021.

Quant au Salon international de la machinerie agricole (SIMA) de Paris, en France, il se tiendra du 6 au 11 novembre 2022. Habituellement, le SIMA se tenait une année sur deux au mois de février. En 2019, l’organisation avait annoncé le changement d’horaire pour la prochaine édition qui devait avoir lieu à l’automne 2020. En raison de la pandémie mondiale de coronavirus, les organisateurs ont changé à nouveau l’horaire de l’évènement.