Kubota Canada Ltée (KCL) a redéfini le marché des tracteurs sous-compacts en présentant sa série BX80 de tracteurs sous-compacts à moteur diésel qui comprend quatre nouveaux modèles : le BX1880, le BX2380, le BX2680 et le BX23S, une chargeuse-pelleteuse dominant la catégorie des tracteurs sous-compacts. Conjuguant la fiabilité et la puissance de Kubota à une polyvalence inégalée et une conception conviviale, la série BX80 est idéale pour les propriétaires résidentiels canadiens.

« Une fois de plus, nous sommes fiers d’apporter l’innovation de Kubota à des milliers de Canadiens souhaitant utiliser des produits conviviaux à la fois confortables, puissants et écoénergétiques, que ce soit pour tondre la pelouse, aménager un terrain ou souffler la neige, a déclaré Carl Heinlein, directeur général, Ventes et Marketing, Kubota Canada. Kubota est le chef de file du secteur des tracteurs sous-compacts. Nous nous sommes imposés comme pionniers au sein du segment au cours de l’année 2000, en lançant notre première série BX. La nouvelle génération constitue sans aucun doute notre meilleure gamme à ce jour. »

La série BX80 offre une puissance et une efficacité énergétique hors pair ainsi qu’une conception axée sur le confort et une ergonomie inégalée, peu importe le type de travail. Personnalisez votre tracteur Kubota avec un carter de tonte ventral, un chargeur frontal convivial, une souffleuse frontale ou arrière et une gamme complète d’outils de pointe, incluant ceux de la gamme Land Pride.

Des accessoires faciles à installer pour transformer votre BX80 en outil polyvalent

La nouvelle série BX80 vous permet de permuter les accessoires et les outils plus facilement que jamais. Le chargeur Swift-Tach LA344, offert pour les modèles BX1880, BX2380 et BX2680, ainsi que le chargeur Swift-Tach LA340, offert pour le modèle BX23S, peuvent être attachés et retirés à partir du siège du conducteur.

« Kubota met tout en oeuvre pour vous simplifier la vie et la série BX80 témoigne parfaitement de cet engagement, a déclaré le Directeur de produits, Division agricole, Martin Carrier. Les opérateurs peuvent utiliser la fonctionnalité de détachement hydraulique à levier unique des chargeurs Swift-Tach LA340 et LA344 pour déconnecter les quatre lignes hydrauliques en même temps. Le raccord hydraulique à face plate antidébordement du chargeur Swift-Tach de LA340 et LA344 pour déconnecter les quatre lignes hydrauliques en même temps. Le raccord hydraulique à face plate antidébordement du chargeur Swift-Tach de Kubota vous permet d’éviter les déversements de fluides dans votre garage ou votre remise, sur vos mains ou sur vos vêtements. Ces raccords à face plate sont également présents sur le système d’attachement K-connect et l’excavatrice Swift-Connect. Cinq carters de tonte sont présentement proposés pour les tracteurs BX80 : le modèle standard de 48, 54 ou 60 pouces et le carter Easy Over de 54 et 60 pouces. Les carters Easy Over et le système de détachement rapide sont également offerts pour le modèle BX23S.»

Confort, simplicité et facilité de rangement

Les tracteurs de la série BX80 s’appuient sur la conception ergonomique à l’avant-garde de Kubota et ses commandes intuitives. Un tableau de bord rétroéclairé et facile à lire vous tient informé, tandis qu’un port de chargement de 12 volts pour des articles comme les téléphones portables, vous permet de rester branché. Un nouveau siège de conducteur et un volant inclinable offrent un confort supplémentaire à l’opérateur. Le nouveau design de la grille de protection avant propre à la série BX contribue à protéger l’avant du tracteur tout en épousant ses contours esthétiques. Le capot avant à ouverture complète permet d’accéder facilement au moteur diésel Kubota de pointe, qui requiert moins d’entretien que les moteurs à essence.

À propos de Kubota Canada Ltée

Kubota Canada Ltée (KCL) est une filiale de Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et d’équipements lourds établi à Osaka au Japon. KCL commercialise et distribue de l’équipement conçu et fabriqué par Kubota, y compris une gamme complète de tracteurs d’une prise de force pouvant atteindre 171 chevaux vapeurs (HP), d’équipements à la hauteur de la performance de ses produits, de tracteurs utilitaires et d’appareils compacts destinés à la construction, à l’aménagement paysager et aux travaux publics, d’équipements résidentiels pour la tonte de pelouse et les travaux jardiniers, des produits commerciaux d’entretien de pelouse ainsi que des véhicules utilitaires.