Sollio Agriculture annonce un partenariat stratégique avec METOS Canada

Sollio Agriculture, la division agricole de Sollio Groupe Coopératif, est fière d'annoncer la signature d’un partenariat stratégique avec METOS® Canada afin d’offrir à ses clients canadiens des stations agro-météo connectées, des capteurs, des logiciels et des services. Ces produits et services novateurs de pointe permettront aux agriculteurs d’obtenir des données précises et fiables pour prendre des décisions éclairées concernant leur exploitation.

« Ce partenariat stratégique avec METOS® Canada renforce notre offre technologique existante sur la plateforme intégrée AgConnexion qui optimise les opérations des agriculteurs en regroupant tous leurs outils numériques. Par l'intermédiaire de METOS® Canada, de tels outils fonctionnent en synergie avec notre portefeuille de produits numériques et sont étroitement alignés sur nos propres objectifs, qui consistent à fournir à nos clients des informations objectives tout en améliorant leurs résultats. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'utiliser la technologie de METOS® Canada et de l'offrir à nos clients », déclare M. Saad-Chafki, vice-président, numérique, technologies de l’information et projets, Sollio Agriculture.

« Nous sommes ravis de nous associer à Sollio Agriculture », déclare Marty Cook, vice-président - Services Premium, METOS® Canada. « Le développement de ce partenariat est essentiel pour que les agriculteurs de tout le Canada aient accès à des solutions de pointe en matière de surveillance météorologique sur le terrain.» METOS® Canada est un fournisseur de solutions agricoles numériques qui procure des données de surveillance à distance sur des champs, de prévisions, de gestion de l'eau, de modélisation des maladies, de surveillance des insectes et de gestion de la nutrition qui aident les agriculteurs canadiens à réduire leurs coûts et à augmenter leurs rendements.

Aujourd'hui, plus que jamais, la technologie et les données sont essentielles pour accroître la productivité. METOS® Canada et Sollio Agriculture travailleront ensemble pour offrir les outils de télésurveillance dont les agriculteurs ont besoin pour obtenir des informations ciblées et actualisées depuis leurs champs.

À propos de METOS® Canada

METOS® Canada est une coentreprise avec Glacier FarmMedia et Pessl Instruments. Soutenu par un réseau mondial ayant plus de 35 ans d'expérience dans le domaine des capteurs, des logiciels, du service et de la formation en agriculture, METOS® Canada fournit des produits de pointe et des solutions novatrices aux agronomes et aux agriculteurs pour les aider à transformer l'information en profit.

À propos de Sollio Agriculture

Sollio Agriculture, la division agricole de Sollio Groupe Coopératif, est un chef de file canadien dans le secteur de l’agriculture. Elle se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à valeur ajoutée, et bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Présente dans presque tout le Canada, elle compte plus de 1 200 employés et a réalisé des ventes de 2,761 milliards de dollars en 2020 tant au Canada qu’à l’international. Pour plus d’information sur Sollio Agriculture, visitez sollio.ag.