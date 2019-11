Une première dans le monde agricole

L’aube est le moment où tout commence pour les producteurs agricoles. C’est pourquoi Sollio Agriculture, leader de la commercialisation des intrants agricoles au Canada, lance sa toute première campagne publicitaire axée sur ce moment décisif de la journée… à l’aube! D’abord diffusée au petit matin dans les principales régions rurales du Québec et sur le Web, la campagne vise à mettre en valeur l’expertise de son équipe d’experts-conseils tout en faisant mieux connaître la marque Sollio Agriculture, anciennement connue comme la Division agricole de La Coop fédérée.

Les producteurs pourront notamment écouter trois balados sur des sujets variés (production laitière biologique, productions maraîchères : érosion des sols et productions végétales : semis directs) pouvant être écoutés partir du 4 novembre sur sollio.ag/balados.

« Au cœur de notre modèle d’affaires, nos experts-conseils sont une courroie de transmission du savoir vers les producteurs, car ils tirent parti des recherches que nous effectuons, informent sur les innovations des fabricants et sont familiers avec la réalité de leurs clients. Notre campagne publicitaire rappelle qu’ils sont un maillon essentiel de la chaîne, grâce à leurs connaissances sur l’économie régionale, l’environnement, la santé et l’innovation », souligne M. Sébastien Léveillé, vice-président exécutif de La Coop fédérée et chef de la direction de Sollio Agriculture.

La campagne se décline dans les réseaux sociaux, sur des sites Web et sur plusieurs stations de radio du Québec.

À propos de Sollio Agriculture Sollio Agriculture, la division agricole de La Coop fédérée, est un chef de file canadien dans le secteur de l’agriculture. Elle se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à valeur ajoutée. Elle bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Présente dans presque tout le Canada, elle compte près de 1 100 employés et a réalisé des ventes de 2,125 milliards de dollars en 2018 tant au Canada qu’à l’international. Pour plus d’information sur Sollio Agriculture, visitez sollio.ag.