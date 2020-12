Une société de semences mise sur ses relations avec des acheteurs internationaux pour assurer des débouchés aux producteurs

Alors que l’offre en soya sans OGM est abondante, une entreprise semencière canadienne offre aux producteurs quelque chose que peu de compétiteurs peuvent proposer : la vente garantie de toute leur récolte au moment de la récolte.

Sevita International est une entreprise de génétique du soya dédiée à servir le marché canadien en mettant particulièrement l’accent sur la production de soya pour l’alimentation. Elle signe des contrats de production directement avec des agriculteurs du Canada afin qu’ils cultivent du soya pour l’alimentation pour ses clients du monde entier, incluant le Japon, Taiwan, la Malaisie et Singapour ainsi que la Chine et d’autres marchés d’Asie du Sud-Est.

Ces contrats garantissent un débouché pour l’ensemble de la récolte d’un producteur sur la base de la superficie ensemencée et non de la quantité récoltée et ce avant même qu’une seule semence n’ait été mise en terre. Les contrats offrent également une prime aux producteurs pour le soya pour l’alimentation.

« Lorsque les producteurs signent un contrat de production avec nous, ils savent que tant qu’ils rencontrent nos exigences contractuelles, nous achèterons toute leur récolte quel que soit le rendement, et non pas seulement un nombre spécifié de tonnes, déclare Matt Renkema, directeur développement de marchés chez Sevita. Nous proposons des contrats de rachat à 100 % sur des variétés très performantes et qui procurent des primes compétitives. »

Les relations à long terme développées par Sevita avec les acheteurs permettent à l’entreprise de prédire avec une bonne précision la demande de soya future et ainsi réduire le risque encouru par les agriculteurs canadiens. Ces relations se répercutent également sur les activités de sélection de soya de la société. Les utilisateurs finaux ont la possibilité de mettre à l’essai les variétés et d’en comparer la qualité, le rendement et les performances pendant le processus de sélection afin d’évaluer le potentiel de ces variétés avant leur mise en marché.

« Sevita réalise chaque année d’importants investissements dans la génétique afin que nous puissions trouver les variétés qui performent tant aux champs qu’en usine de transformation alimentaire », ajoute Sandy Hart, directeur commercial semences.

La majorité du soya est vendu à l’international, bien que certains fabricants locaux achètent également de Sevita. Le soya pour l’alimentation cultivé au Canada se retrouve principalement dans le tofu, le lait de soya et le natto, bien qu’il y ait aussi une forte demande provenant de la part des fabricants de miso, de sauce soya et de tempeh.

En 2021, Sevita propose des contrats de production aux producteurs avec garantie de rachat pour 18 variétés de soya non-OGM.

Sevita International est une entreprise de semences dédiée à sélectionner des variétés de soya pour le marché canadien et à rendre disponible cette génétique canadienne auprès des producteurs canadiens. www.sevita.com