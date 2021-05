20 mai : Journée mondiale des abeilles

Décrété par les Nations Unies, le 20 mai a été désigné Journée mondiale des abeilles. Cette date correspond à l’anniversaire d’Anton Janša qui, au 18e siècle, fut le pionnier des techniques apicoles modernes dans sa Slovénie natale. Il a rendu hommage à l’abeille pour sa capacité à travailler dur tout en n’ayant besoin que de peu d’attention.

Pourquoi une telle journée? Parce que les abeilles et les autres pollinisateurs, tels que les papillons, les chauves-souris et les colibris, sont de plus en plus menacés par les activités humaines. La pollinisation est cependant un processus fondamental pour la survie des écosystèmes, car la reproduction de près de 90 % des plantes sauvages à fleurs du monde, ainsi que 75 % des cultures vivrières et 35 % des terres agricoles à l’échelle de la planète dépendent d’elles.

Cette journée veut donc encourager un renforcement des mesures de protection des abeilles et des autres pollinisateurs, qui peuvent contribuer de manière significative à la résolution des problèmes liés à l’approvisionnement alimentaire mondial, notamment dans les pays en développement.

Source : un.org