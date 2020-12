Moins de miel mais à meilleur prix

Les producteurs de miel du Canada ont récolté 82,9 millions de livres de miel en 2020, en baisse de 4,3 % par rapport à l’année précédente. Certains apiculteurs n’ont pu se procurer des reines-abeilles en raison des restrictions sur les importations et sur les voyages durant la pandémie, ce qui explique la baisse observée. Toutefois, la valeur totale du miel vendu a progressé de 14,9 % pour atteindre 208,8 millions de dollars puisque la baisse de l’offre a entraîné une augmentation des prix.

Les restrictions relatives à la COVID-19 en ce qui a trait aux importations et au transport ont contribué au recul de 5,6 % du nombre de colonies en santé, lesquelles se sont chiffrées à 746 612 en 2020. Il s’agit du nombre de colonies le plus faible depuis 2016. En temps normal, les reines-abeilles sont transportées à bord de vols commerciaux afin de les maintenir à la température appropriée pour les garder en vie. Les perturbations dans les vols commerciaux ont réduit l’approvisionnement en reines-abeilles et en abeilles en paquets, ce qui a empêché certains apiculteurs de rétablir leurs colonies après avoir enregistré des pertes importantes au cours de l’hiver, particulièrement en Alberta.

En 2020, on comptait 11 785 apiculteurs, en hausse de 1 262 par rapport à l’année précédente et de près de deux tiers comparativement à 10 ans plus tôt. L’augmentation de la sensibilisation auprès du public, de même que les préoccupations environnementales, combinées à l’intérêt croissant pour l’apiculture en milieu urbain, ont contribué à cette hausse.

Les exportations de miel ont diminué de plus du quart (-28,2 %) au cours des trois premiers trimestres de 2020 pour s’établir à 14,0 millions de livres. Les ventes des exportations de miel ont baissé de 21,8 % pour se chiffrer à 31,1 millions de dollars au cours de cette période.