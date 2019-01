Agenda agricole du 13 au 19 janvier

Savez-vous quelle est la compétence la plus importante pour avoir du succès? Découvrez-le dans cette capsule vidéo de...

Marie-Claude Poulin est journaliste et rédactrice en chef adjointe au Bulletin des agriculteurs.

Formation continue – Collège Alma Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc. Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La PocatièreAu menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

23 janvier Journée en transformation alimentaire Agri-vision Lieu : Saint-Hyacinthe Au menu : Sujets au menu : stratégies web qui ont le plus d’impact, comment réduire le sucre dans les recettes, etc. Information : 450 778-6530, poste 6113 ou [email protected]

23 et 30 janvier Journée INPACQ bovins de boucherie Lieux : 23 janvier : Victoriaville 30 janvier : Yamachiche Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont la régie de troupeau, la prévention pour moins d’antibiotiques, etc. Information : 819 293-8501, poste 4407.

22 et 23 janvier Conférence : Si l’impôt débarquait chez vous, trucs et astuces Lieux : 22 janvier : Saint-Hyacinthe 23 janvier : Saint-Rémi Au menu : Déjeuner-conférence gratuit sur le thème de l’impôt. Information : 450-774-9154, poste 5201 ou [email protected]

18 janvier Journée acéricole Lieu : Sainte-Marie Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont les saveurs de sirop recherchées par les consommateurs, les programmes d’assurance disponibles, etc. Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

17 janvier Conférence en production bovine Lieu : Granby Au menu : Plusieurs sujets seront traités : comment choisir un bon taureau, les programmes de subventions, etc, Information : 450 774-9154

Du 15 au 17 janvier Salon de l’agriculture Lieu : Site de l’Expo de Saint-Hyacinthe Au menu : Kiosques, exposants, conférences, démonstrations, Gala Cérès, etc. Information : 450.771.1226 ou [email protected]

