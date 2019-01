Agenda agricole du 20 au 26 janvier

22 et 23 janvier

Conférence : Si l’impôt débarquait chez vous, trucs et astuces

Lieux :

22 janvier : Saint-Hyacinthe

23 janvier : Saint-Rémi

Au menu : Déjeuner-conférence gratuit sur le thème de l’impôt.

Information : 450-774-9154, poste 5201 ou [email protected]

23 et 30 janvier

Journée INPACQ bovins de boucherie



PUBLICITÉ

Lieux :23 janvier : Victoriaville30 janvier : YamachicheAu menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont la régie de troupeau, la prévention pour moins d’antibiotiques, etc.Information : 819 293-8501, poste 4407.

23 janvier

Journée en transformation alimentaire Agri-vision

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Sujets au menu : stratégies web qui ont le plus d’impact, comment réduire le sucre dans les recettes, etc.

Information : 450 778-6530, poste 6113 ou [email protected]

Du 24 au 26 janvier

Salon industrie et machinerie agricole de Québec

Lieu : Centre de foires de Québec- Expocité

Au menu : Kiosques, exposants, machineries de toutes sortes.

Information : 819 399-2558 ou [email protected]

26 janvier

Journée acéricole

Lieu : Montmagny

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont les saveurs de sirop recherchées par les consommateurs, les programmes d’assurance disponibles, etc.



PUBLICITÉ

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

29 janvier

Journée biologique

Lieu : Terrebonne

Au menu : Divers sujets à l’ordre du jour, dont les intentions d’achat des consommateurs, les stimulateurs de défense naturelle des plantes, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

29 janvier

Journée agrotourisme et commercialisation

Lieu : Terrebonne

Au menu : On discutera notamment de stratégie de prix en agrotourisme, de plan de commercialisation, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière



PUBLICITÉ

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]