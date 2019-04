Agenda agricole du 28 avril au 4 mai

30 avril

Mardi payant $ 2019

Lieu : Québec

Au menu : Conférences couvrant plusieurs sujets dont le transfert non apparenté. Témoignage de producteurs, notamment une jeune apicultrice, un pommiculteur, etc.

Information : Tous les détails en cliquant ici.

Du 30 avril au 2 mai

SIAL Canada – L’inspiration alimentaire

Lieu : Toronto

Au menu : Le SIAL Canada est le point de rendez-vous de toute l’industrie agroalimentaire canadienne. Il regroupe chaque année plus de 1000 exposants nationaux et internationaux venus de 50 pays et accueille plus de 18 500 acheteurs du Canada, des États-Unis mais aussi de 60 pays.



PUBLICITÉ

Information : Cliquez ici pour tous les détails.

1er mai

Le Grand Rendez-vous Santé et Sécurité du travail

Lieu : Centre des congrès de Québec

Au menu : Découvrez les meilleures innovations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Information : Consultez la programmation en cliquant ici.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

PUBLICITÉ

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]