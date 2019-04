Agenda agricole du 31 mars au 6 avril

2 avril

Perspectives agroalimentaires

Lieu : Drummondville

Au menu : Déjeuner-conférence sur l’innovation chez Agropur. Divers conférences dont une sur la présidence de Donald Trump, sur les protéines, comment le secteur doit-il gérer les protéines végétales, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

2 avril

Formation en technologies d’agriculture de précision



Lieu : Cégep de RimouskiAu menu : Comprendre les principes de base de la cartographie, de la télédétection et des systèmes d’information géographique, connaître les outils technologiques tels que les logiciels et le matériel (GPS, capteurs embarqués, applicateur à taux variable d’intrants, etc.) utilisés en agriculture de précision, etc.Information : Plus de renseignements en cliquant ici.

3 avril

Allumés! Sommet FAC de la relève agricole

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Évèenement pour la relève agricole pour faire le plein d’idées, recharger les batteries, s’inspirer. Occasion de réseautage et d’entendre des conférenciers de renom, tels que l’auteur Martin Latulippe, la psychologue Pierrette Desrosiers, l’animatrice Alexandra Diaz, la chanteuse Marie-Eve Janvier, etc.

Information : Cliquez ici pour obtenir plus d’information.

4 avril



Lieu : SherbrookeAu menu : Cette formation est destinée à des adultes volontaires qui, dans le cadre de leur travail ou de la place qu’ils occupent dan leur milieu, sont susceptibles d’être en contact avec des producteurs agricoles vulnérables ou ayant des idées suicidaires.Information : 819-346-8905, poste 124

4 et 5 avril

Ventilation et séchage des grains

Lieu : Rivière-du-Loup

Au menu : Identifier les opérations et équipements de séchage des grains et optimiser les opérations de ventilation des principaux grains commerciaux.

Information : Cliquez ici pour plus de renseignements.

6 et 13 avril

Vente en kiosque – Comment améliorer vos revenus



Lieu : Cégep de Lévis-Lauzon, Campus de Saint-RomualdAu menu : Avec cette formation, le participant développera des compétences clés en vente dans un kiosque de fruits, de légumes et de produits agroalimentaires. Dans un premier temps, il apprendra à maitriser les techniques de communication et de vente permettant d’optimiser les ventes et la profitabilité du kiosque. Ensuite, le participant améliorera ses techniques de service à la clientèle pour améliorer l’expérience client et, ainsi, fidéliser la clientèle.Information : Cliquez ici pour plus de renseignements.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

