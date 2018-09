Un potentiel de production record pour le soya au Québec

Calquée sur le modèle du ProFarmer américain, la Tournée des Grandes Cultures a fait le bilan de ses échantillonnages qui ont lieu de part et d’autres du fleuve Saint-Laurent, une première pour l’événement qui en est à sa cinquième année. En tout, les 59 bénévoles ont réalisé 21 trajets et prélevé 490 échantillons, autant dans le maïs que le soya.

Première observation, les cultures se trouvent dans un état très avancé de maturation, ce qui en a surpris plusieurs, en plus d’être aux antipodes de la situation en 2017 où certains remettaient même en question la production finale. Les déplacements ont aussi permis de confirmer ce qui se savait déjà, soit une abondance de champs de maïs cette année par rapport aux champs de soya.

Le maïs a eu la vie dure cet été. De nombreux problèmes ont été relevé, tels que le ver-de-gris occidental, le charbon et une prévalence de d’épis non remplis, des problèmes liés à la chaleur et le temps sec. Le nombre d’épis par rang est toutefois élevé, avec des épis aussi grands que dans les années antérieures. Les grains parents étaient toutefois moins présent.

Avec ces observations, Jean-Philippe Boucher qui organisait l’événement a présenté ses prévisions de rendements potentiels maximum. Voici les résultats par région:

Montérégie Ouest: 11,32 tonnes à l’hectare

Montérégie Est: 11,09t/hec

Centre-du-Québec: 11,3t/hec

Rive-Nord: 11,43t/hec

L’Institut de la Statistique du Québec a indiqué qu’elle prévoyait un rendement moyen de 11,1t/hec pour la province.

Le soya a pour sa part semblé apprécié les conditions qui ont prévalu cet été, avec une faible présence de sclérotinia et de rouille dans les champs échantillonnés. Selon les observations, la Tournée estime le rendements potentiels maximum à 919 gousses, soit le résultat le plus élevé depuis les débuts de l’événement en 2014 et un potentiel record de rendement pour la province.

Du côté de l’Ontario, Moe Agostino qui organisait la Tournée en Ontario, a révélé les prévisions pour la province voisine. L’équipe entrevoit 11,26 tonnes par hectares pour le maïs et 3,37 tonnes par hectare pour le soya.

Les échantillonneurs ont également observé un niveau de maturité très avancé dans le maïs. La variabilité était toutefois importante en raison de la sécheresse qui s’est aussi fait sentir en Ontario. La population était quant à elle égale à celle notée ces deux dernières années. “La finition sera toutefois nécessaire pour obtenir le poids spécifique et le rendement espéré”, a ajouté M.Agotino.

Côté soya, pucerons, sclerotinia, charbon et syndrome de la mort subite ont pu être observés dans les champs. Mais en général, ces problèmes se sont avérés moins présents qu’ils ne craignaient.

Les résultats préliminaires et observations de la Tournée ont dévoilés lors d’un 5 à 7 qui a eu lieu le 6 septembre chez Services Prés Verts M.B. de Saint-Marcel-sur-Richelieu.