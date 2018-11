De l’argent neuf pour le développement des protéines végétales

Le communiqué de presse indique que cette entente « permettra à Protein Industries Canada d’aller de l’avant dans ses activités visant à aider le Canada à accroître la valeur des principales cultures sur les marchés haut de gamme et à répondre à la demande croissante de substituts de viande à base de végétaux en Amérique du Nord. On prévoit que cette supergrappe créera plus de 4 500 emplois et injectera plus de 4,5 milliards de dollars dans l’économie canadienne sur 10 ans ».

« La demande mondiale pour les protéines végétales continue à connaître une forte augmentation, et la signature de l’accord de contribution donnera à Protein Industries Canada les moyens d’aider l’industrie à saisir les possibilités qui se présenteront. Nous sommes enchantés de passer à la prochaine étape du développement de notre supergrappe et de travailler avec l’industrie afin de cibler et d’appuyer les projets qui positionneront le Canada au premier rang mondial en matière de protéines végétales », a indiqué le président-directeur général de Protein Industries Canada, Bill Greuel.