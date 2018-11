Dégel des relations entre la Chine et les États-Unis

Travaillant sur la ferme laitière familiale et de grandes cultures, Philippe Goubau en avait assez de ramasser des roches...

Un certain scepticisme règne toutefois puisque les marchés ont appris à se méfier des déclarations du président américain qui peuvent être contredites ensuite, soit en action ou en parole.

Il a expliqué que la liste présentée par Pékin portait sur 142 produits et incluait « de nombreuses choses que nous avions réclamées ».

« Nous avons imposé des tarifs douaniers sur 250 milliards de dollars de marchandises chinoises et des taxes sur 267 milliards de dollars additionnels sont prêtes si nous le souhaitons. Nous pourrions ne pas le faire », a déclaré le président américain, selon AFP.

Les États-Unis invoquent des relations commerciales inéquitables depuis plusieurs mois, ce qui a mené à l’imposition de tarifs sur les biens chinois importés, depuis la fin du printemps. La Chine a réagi en imposant des tarifs de 25% sur le soya américain avec comme conséquence un effondrement des prix et des stocks de soya sans précédent aux États-Unis.

« La Chine veut conclure un accord. Ils ont envoyé une liste de ce qu’ils sont disposés à faire » pour parvenir à un compromis, a indiqué le président Trump selon l’Agence France-Presse (AFP). Le président a ajouté qu’il n’était pas prêt à accepter cette liste tout en disant qu’une entente pourrait être possible « très bientôt ».

Les contrats à terme sur le soya ont gagné 3,25$US pour terminer la dernière séance de la semaine à 8,920 $US.

Les marchés ont réagi positivement vendredi à la suite des commentaires du président américain qui évoque une entente prochaine quant aux différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine.

Please enable Javascript to make our site work properly