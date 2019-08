Des productions très diversifiées pour les finalistes du concours Tournez-vous vers l’excellence!

Les 10 finalistes de la 14e édition du concours Tournez-vous vers l’excellence! de la Financière agricole du Québec sont maintenant connus et révèlent la diversité dans les projets d’établissement agricole au Québec.

Production de bœuf Wagyu, culture maraîchère, production porcine, cultures commerciales, aviculture, cultures céréalières, production bovine, production laitière biologique, acériculture… Les productions sont en effet très variées dans les sept régions représentées!

« Le concours vise à souligner le travail de la relève et l’excellence », explique Cynthia Byrne, porte-parole de la Financière agricole. Les dix finalistes qui ont été sélectionnés par la Financière agricole se démarquent par l’excellence de leurs aptitudes professionneles ainsi que leurs qualités de gestionnaire.

Le tout culminera le 27 novembre prochain pour le dévoilement des grands gagnants lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Parmi les 10 finalistes, trois lauréats se partageront des prix totalisant 13 000$, dont 5000 pour le grand gagnant.

Pour l’édition 2018, Philippe Lemieux de la Ferme P.M. Lemieux, producteur laitier de Cap-Saint-Ignace en Chaudière-Appalaches, qui a remporté les grands honneurs. Le producteur laitier biologique Bryan Denis de la ferme Denijos de Saint-Cyprien au Bas-Saint-Laurent et Marc-Olivier Harvey de la Pépinière Casse-Noisette de Saint-Ursule en Mauricie faisaient aussi partie des trois grands gagnants. Guillaume Pelland de l’entreprise Paysage Gourmand de Rawdon dans Lanaudière et Fater Youssef du verger Croque-Pomme de Thurso en Outaouais ont aussi été récompensés dans les catégories développement durable et Fonds d’investissement pour la relève agricole.

Cette année, qui de ces finalistes remporteront les prix?

Mélissa Daigle de la ferme Kobec

Ferme Kobec (Bovin de race Wagyu)

Saint-Bernard-de-Michaudville, Montérégie

François Biron

Ferme Chapeau Melon (Maraîcher biologique)

L’Ange-Gardien, Outaouais

Patrick Leblanc

Ferme Patrick Leblanc (Porcin et cultures commerciales)

Saint-Hugues, Montérégie

Michel Dutil

Ferme porcine de Beauce (Porcin)

Saint-Anges, Chaudière-Appalaches

Caroline Bélanger

Ferme Belle Roche (Maraîcher biologique)

Brownsburg-Chatham, Laurentides

Frédéric Emery Dufresne

Les Fermes Bégin (Céréalière et bovine)

Sainte-Germaine-Boulé, Abitibi-Témiscamingue

Philippe Benoit

Ferme la Bourrasque (Légumes diversifiés biologiques)

Saint-Nazaire-d’Acton, Montérégie

Geneviève Brassard

Ferme Geneviève et Bruno Bessette (Production laitière biologique)

La Conception, Laurentides

Karine Douville

Sucrerie du Lac Blanc (Acéricole, biologique)

Saint-Ubalde, Capitale-Nationale