Encore plus de nouveautés en machinerie

La 20e édition d’Expo-Champs, qui avait lieu les 28, 29 et 30 août dernier, avait beaucoup à offrir aux amateurs de nouvelles technologies et de machineries. Voici ce qui a retenu notre attention.

Bobcat a sorti de son usine de Fargo, aux États-Unis, le chargeur télescopique V519 au début de l’année 2018. Toutefois, il n’est disponible au Québec que depuis deux mois. Il a beaucoup à offrir aux utilisateurs : une capacité de levage de 2495 kg, une hauteur de levage maximal de 5842 mm, une portée de 3132 mm, un débit hydraulique auxiliaire de 79,9 litres, sans compter une vitesse de déplacement de 7,6 km/h. Un des avantages de Bobcat, c’est que tous les outils que ce soit gratte, balai, grappin ou fourche à fumier sont fabriqués par la compagnie.

L’Allemande Amazone a présenté aux visiteurs son épandeur d’engrais ZA-TS. Celui-ci n’est pas nouveau, mais son intérêt est qu’on peut lui ajouter le Argus sensor, disponible depuis deux semaines seulement. Ce dernier a pour fonction d’analyser la projection de l’engrais et de rétablir la distribution latérale pour une meilleure uniformité. En 2019, il sera possible de se procurer également la station wind control qui va chercher le vecteur vent (vitesse et orientation) pour contrecarrer justement l’effet du vent, toujours dans un but d’uniformité de l’épandage.

Deutz-Fahr avait sorti son 7250 TTV Warrior de série limitée. Rappelons que cet engin avait remporté le prix du tracteur de l’année en 2013. C’était toutefois la première fois que la compagnie le montrait au Canada. Ce dernier comporte plusieurs améliorations, notamment une séparation du capot moteur et de la cabine, ce qui élimine le transfert de chaleur et de bruit vers la cabine pour plus de confort. Côté look, ce tracteur de 246 ch est disponible en couleur standard, en vert métallisé et en warrior noir, comme sur la photo. Il est équipé de freins à disques pour une plus grande sécurité.

Innotag était fier de présenter son sarcleur mi-lourd aux gens. Assemblé seulement quelques jours avant l’évènement, ce sarcleur a été conçu au Québec avec la collaboration de producteurs d’ici qui l’ont testé au champ. Il s’agit du seul sarcleur mi-lourd sur le marché. Il permet le désherbage entre les rangs de maïs, de soya ou de céréales. Le modèle de base fait 4,5 m, il est utile pour les petites surfaces. Pour les plus grandes étendues, il est possible d’ajouter des rallonges de 2,75 m de chaque côté.

Le fabricant français Brochard a introduit sa nouvelle remorque à basculement arrière Buffalo XL. Disponible depuis cet été au Québec, cette remorque comporte plusieurs améliorations par rapport au modèle précédent. On a élargi notamment le point de basculement pour une meilleure étanchéité de la porte. L’engin a été allégé aussi pour réduire la compaction au champ. La face avant a été retravaillée pour améliorer la visibilité dans la boîte. Différents modèles sont disponibles de 17 pi à 33 pi de longueur pour un volume maximal de 57 m3. Celle-ci permet la manutention du grain, de l’engrais granulaire, du fumier solide et de l’ensilage.

