Évènements à venir

16 octobre

Conférence interactive CRAAQ

Lieu : Centre de recherche de Saint-Bruno (IRDA)

Au menu : Conférence sous le thème : La mobilisation du personnel dans un monde du travail en pénurie de main-d’oeuvre : Revisitons nos croyances et nos stratégies.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

16 octobre

Déjeuner réseautage RIAME : Planification d’une construction agricole



PUBLICITÉ

Lieu : Saint-HyacitnheAu menu : Trois invités traiteront du projet de construction agricole.information : [email protected]

25 octobre

Journée INPACQ Caprins et ovins laitier

Lieu : Drummondville

Au menu : Plusieurs sujets seront abordés, dont l’aptitude à la traite des petits ruminants, la bactériologie du lait, le lavage des équipements de traite, etc.

Information : Pour s,inscrire, cliquez ici. lepointdevente.com/billets/inpacqcaprinsovinslaitiers

25 octobre

Principes et applications de la lutte intégrée en maraîchage biologique

Lieu : Montréal

Au menu : Plusieurs sujets seront abordés, dont les approches préventives et correctives, les espèces bénéfiques contre les espèces nuisibles en lutte biologique, etc.

Information : 514 343-2328 ou [email protected]

28 octobre

Profilab

Lieu : Drummondville

Au menu : Présentation de cet outil qui rassemble les connaissances les plus à jour sur les acides gras du lait.

Information : 1 800 266-5248

PUBLICITÉ

29 octobre

Symposium sur les bovins laitiers 2019

Lieu : Drummondville

Au menu : Conférences sur sujets divers, dont l’alimentation des vaches, le stress thermique, le métabolisme des vaches, etc.

Information : [email protected] ou 1 888 535-2537

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma



PUBLICITÉ

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’AlmaAu menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]