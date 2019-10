Événements à venir

28 octobre

Profilab

Lieu : Drummondville

Au menu : Présentation de cet outil qui rassemble les connaissances les plus à jour sur les acides gras du lait.

Information : 1 800 266-5248

29 octobre

Symposium sur les bovins laitiers 2019

Lieu : Drummondville

Au menu : Conférences sur sujets divers, dont l’alimentation des vaches, le stress thermique, le métabolisme des vaches, etc.

Information : [email protected] ou 1 888 535-2537

30 octobre

Mycorhizes 2019

Lieu : Québec, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation

Au menu : Conférences et discussions pourl’avancement de la connaissance chez les symbioses mycorhiziennes.

Information : Cliquez ici pour s’inscrire. https://ecommerce.dexero.com/shopping/ulaval/cef/event/mycorhizes_2019/Detail.view

7 novembre

Colloque maraîcher en serre

Lieu : Saint-Julie

Au menu : Conférences sur les changements climatiques, la modernisation des serres, la biosécurité, etc,

Information : [email protected] ou 1 888 535-2537

20 novembre

Rendez-vous avicole AQINAC

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Divers conférences couvrant plusieurs sujets, dont l’élevage à l’ère de l’intelligence artificielle, la gestion de l’eau, les maladies émergentes, etc.

Information : 450 799-2440 ou [email protected]

20 et 21 novembre

Colloque des coopératrices

Lieu : Saint-Hyacinthe



Au menu : Colloque visant à démystifier le sens politique et à identifier les zones d’influence des coopératrices.Information : 1 833 250-8555, poste 2114

22 novembre

Colloque sur la pomme de terre

Lieu : Lévis

Au menu : Divers sujets seront couverts, dont le mildiou, la pourriture rose, mais aussi la gestion des ressources humaines, etc.

Information : [email protected] ou 1 888 535-2537

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma



Lieu : Expertis formation continue, Collège d’AlmaAu menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]