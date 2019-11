Événements à venir

14 novembre

Journée d’information sur la production de viande de pâturage

Lieu : Sherbrooke

Au menu : atelier sur la mise en marché, présentation du logiciel HOLOS, conférences, etc.

Information : 819 820-3001 poste 4361 ou [email protected]

Journée en gestion agricole



Lieu : Carleton-sur-MerAu menu : Conférences, témoignage, table ronde, etc.Information : 418 392-4466, poste [email protected]

20 novembre

Journée intergénérationelle « L’avenir se planifie tôt »

Lieux : webdiffusion à 8h55

Au menu : Conférences sur sujets divers tels que le volet humain dans le transfert, le transfert non apparenté, les défis financiers d’un transfert, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

Rendez-vous avicole AQINAC

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Divers conférences couvrant plusieurs sujets, dont l’élevage à l’ère de l’intelligence artificielle, la gestion de l’eau, les maladies émergentes, etc.

Information : 450 799-2440 ou [email protected]

20 et 21 novembre

Colloque des coopératrices

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Colloque visant à démystifier le sens politique et à identifier les zones d’influence des coopératrices.

Information : 1 833 250-8555, poste 2114

22 novembre



Lieu : LévisAu menu : Divers sujets seront couverts, dont le mildiou, la pourriture rose, mais aussi la gestion des ressources humaines, etc.Information : [email protected] ou 1 888 535-2537

26 novembre

Colloque sur la santé des troupeaux laitiers

Lieu : Drummondville

Au menu : Divers sujets couverts, tels que l’utilisation d’antibiotiques, la génétique et la santé, la ventilation, etc.

Information : Cliquez ici pour vous inscrire. http://colloquesante.ca/inscription/

27 novembre

Colloque gestion

Lieu : Drummondville

Au menu : Divers sujets seront couverts, dont la grande distribution, les nouvelles technologies, les objectifs en entreprise, etc.

Information : [email protected] ou 1 888 535-2537

27 et 28 novembre

Colloque SPEQ de l’industrie

Lieu : Drummondville

Au menu : Conférences sur sujets divers, tels que la productivité, la vision de l’industrie bovine, le consommateur d’aujourd’hui, etc.

Information : 438 495-4994, [email protected]

28 novembre

Journée INPACQ veaux de lait

Lieu : Drummondville

Au menu : Divers sujets seront abordés, dont la santé des veaux mâles, les risques d’infection, etc.

Information : Cliquez ici pour vous inscrire. lepointdevente.com/billets/inpacqveauxdelait

28 et 29 novembre

Congrès 2019 de la Société d’entomologie du Québec

Lieu : Drummondville

Au menu : Le symposium aura pour thème « Les Entotechnologie émergentes : les insectes au service de l’humain ».

Information : Cliquez ici pour vous inscrire https://seqc.ca/event/congres-annuel-2019/

30 novembre

Gala excellence agricole Montérégie-Est

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : On récompensera les entreprises, hommes et femmes se démarquant dans diverses productions agricoles.

Information : 450 768-9921, [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]