Évènements à venir

Juillet et août

Diverses expositions agricoles ont lieu un peu partout au Québec au cours de la saison estivale. Cliquez ici pour un aperçu de la programmation.

Du 18 au 27 juillet

Expo agricole de Saint-Hyacinthe

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : jugements d’animaux, manèges, jeux gonflables et jeux d’adresse, kiosques, spectacles, etc.

Information :450 773-9307 ou [email protected]

Du 31 juillet au 4 août

Expo agricole de Rimouski

Lieu : Rimouski

Au menu : Manèges, spectacles, jugements artisanat, horticulture et animaux, tires de chevaux, etc.

Information : 418-723-1666 ou [email protected]

2 au 4 août

Fête des saveurs & trouvailles

Lieu : Jonquière

Au menu : Dégustations de spécialités locales, kiosques, spectacles, etc.

Information : 418 542-8020

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]