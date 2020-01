Évènements à venir

14 au 16 janvier

Salon de l’agriculture

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Quelque 300 exposants dans quatre pavillons feront découvrir les nouveautés en équipements, machineries, semences, technologies, etc. Plusieurs conférences touchant à l’agriculture. Consultez la programmation à l’adresse suivante.

Information : 450 771-1226

14 janvier

Déjeuner-conférence « L’environnement, une préoccupation pour tous »

Lieu : Centre BMO, Saint-Hyacinthe



Au menu : Conférence prononcée par Jérôme Dupras, titulaire d’un doctorat en géographie et d’un postdoctorat en biologie, et membre du groupe Les Cowboys Fringants.Information : [email protected] ou 450 771-1226.

15 janvier

Conférences du Bulletin des agriculteurs

Lieu : Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Au menu : Trois conférenciers de renom s’adresseront au public. Robert Saik, agronome consultant, répondra à la question : comment nous alimenterons l’avenir? Le journaliste Jean-François Cliche parlera des médias grand public et de leur rapport difficile avec la science. Quant à Jean-Philippe Boucher du site Grainwiz, il donnera son avis par rapport aux prix des grains particulièrement volatils de cette année.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.https://www.fourwav.es/view/1751/registration/

15 janvier

Gala Cérès

Lieu : Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Au menu : Gala dans lequel on rend hommage à un acteurimportant du monde agricole. Cette année, M. Réal Laflamme sera honoré.



Information : [email protected] ou 450 771-1226.

15 janvier et 5 février

Formation sur le diagnostic 5 fonctions d’entreprises

Lieux :

15 janvier : Saint-Hyacinthe

5 février : Lévis

Au menu : Procédures à suivre pour effectuer le bilan de santé d’une entreprise. Ce bilan indique ensuite les efforts à faire pour atteindre ses objectifs en tant qu’entrepreneur.

Information : 418 523-5411 ou 1 888 535-2537 ou [email protected]

18 et 19 janvier

Utilisation des pesticides en milieu agricole

Lieu : Mirabel

Au menu : Divers sujets seront couverts, tels que la lutte intégrée, les impacts des pesticides sur l’environnement, la santé et la sécurité, etc.

Information : 450 434-8150 poste 5764 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)



Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La PocatièreAu menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]