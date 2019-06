Évènements agricoles à surveiller

11 juin

Journée d’information et de démonstration pour les vignerons avec Richard Smart

Lieu : Oka

Information : Journée d’information et de démonstration pour les vignerons avec Richard Smart. Tous les vignerons et intervenants en viticulture sont invités à participer à cette formation de niveau avancé sur la conduite d’un vignoble.

Information : [email protected]

13 juin

Journée estivale de la camerise 2019



Lieu : AlmaAu menu : Cette journée se tiendra au Lac St-Jean où des vergers seront visités. Des conférences sur les sujets qui concernent la camerise seront présentés aux participants.Information : [email protected]

Les 15 et 22 juin

Reconnaître les maladies de l’abeille

Lieu : Joliette

Au menu : Ce cours s’adresse aux nouveaux apiculteurs qui veulent approfondir leurs connaissances dans le domaine de la santé de l’abeille et trouver des pistes de solutions aux problèmes rencontrés dans leur première année de pratique.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière



Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

