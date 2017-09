Le MAPAQ lance un projet d’envergure en collaboration avec l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA). Le mandat : « réaliser un portrait actualisé de l’état de santé des sols québécois », puisque la dernière étude du genre date de 1990. Le projet devrait durer cinq ans et sera dirigé par une équipe de l’IRDA spécialisée en pédologie (étude des sols).

Cet inventaire des sols québécois permettra de faire une mise à jour l’état de la situation depuis la dernière enquête 27 ans plus tôt, a indiqué Georges Archambault, président et chef de la direction de l’IRDA. Un plan d’action devrait ensuite être élaboré pour contribuer « à assurer les rendements des terres tout en conservant leurs multiples fonctions essentielles à la santé des écosystèmes ».

PUBLICITÉ

Le MAPAQ investira 2,4M$ dans le projet. La prochaine étape consistera à débuter les échantillonnages de sols. L’IRDA veut recueillir des échantillons représentatifs des principales régions agricoles, ce qui représente 71 séries de sols les plus cultivés, ou encore 426 sites différents chez 400 producteurs agricoles. Les chercheurs étudieront les propriétés pédologiques, biologiques et physicochimiques qui seront ensuite comparées à des sols dits « non perturbés ou dégradés » qui représenteront un tiers des prélèvements. Ces derniers prélèvements seront faits dans des prairies, des terrains en friche, ou en abord des clôtures.

Mar-Olivier Gasser, chercheur en sol à l’IRDA, sera en charge des équipes qui seront déployées au cours des prochaines années pour mener l’étude. Les travaux ont déjà débuté pour cette année et trois équipes de trois pédologues effectueront des échantillons cette année. L’année prochaine, ce seront quatre équipes d’agronomes et de techniciens qui se joindront alors que huit équipes de trois continueront en 2019 afin de recueillir des mesures de propriétés des sols.

PUBLICITÉ

« Les travaux seront faits de manière assez conventionnelle mais de nouvelles technologies seront aussi utilisées pour étudier la microbiologuie, le carbone azoté, le carbone minéral, etc. Un ensemble de paramètres seront en fait étudiées », signale le chercheur. D’autres études viendront se joindre, tels que la relativité des sols et l’érosion des sols par des mesures de césium 137.

Afin de mener à bien son projet, l’IRDA lance un appel à tous dès maintenant auprès des producteurs pour collaborer à l’étude. Pour cette étude, l’IRDA souhaite mener des entrevues auprès des producteurs afin de connaitre les pratiques de sol des cinq dernières années. Les échantillons seront pour leur part faits à quatre endroits dans le champ avant les semences. Une autre visite à l’automne sera faite afin d’estimer de prendre des mesures de rendements, suivi d’une entrevue en hiver et quelques appels. « On souhaite vraiment aller au hasard et ne pas échantillonner chez des producteurs qui ont des mesures culturales particulières. Les données vont servir à développer de meilleurs indicateurs », ajoute M.Gasser.