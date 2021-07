Le magazine du Bulletin de juillet est prêt!

La Ferme aux petits oignons de Mont-Tremblant est une entreprise modèle du Réseau des fermiers de famille. Ce regroupement d’agriculteurs biologiques offrant des paniers de légumes sous la formule de l’agriculture soutenue par la communauté. Gagnante de plusieurs prix pour la saine gestion, cette ferme maraîchère a été mise sur pied à partir de zéro portée par des valeurs de solidarité et d’entraide. Rencontre avec la propriétaire, Véronique Bouchard, une leader humaniste.

Les cultures de couverture sont de plus en plus populaires sur les fermes du Québec. C’est qu’elles ont de nombreux avantages à offrir, dont celui d’apporter de l’azote à la culture suivante. Les plantes de couverture contribuent aussi à atténuer les conséquences des sécheresses. Le Bulletin des agriculteurs a préparé ce nouveau cahier pour aider les producteurs qui débute cette pratique.

À chaque année pendant six ans, Kevin Richard a présenté son plan d’affaires pour le Programme d’aide au démarrage de nouveaux producteurs d’œufs de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec. C’est seulement à l’automne 2018 qu’il gagne le prêt de quota à vie de 6000 poules pondeuses remis chaque année depuis 2006 par la Fédération. Après avoir complété son premier lot d’une durée d’un an, il dresse un bilan positif de son expérience.

Environ 78% des producteurs laitiers du Québec n’utilisent pas d’huile de palme. Est-ce qu’ils réussissent quand même à obtenir de bons résultats? À la Ferme Strebel et fils, les producteurs ont choisi de miser sur le coût d’alimentation à l’hectolitre plutôt que sur la production globale de lait ou de gras par vache. Et pour atteindre ce but, l’huile de palme ne fait pas partie de la stratégie.

Depuis des années, l’oxyde de zinc est le remède privilégié pour réduire les incidences de diarrhée lors du sevrage des porcelets. Au moment où l’Union européenne s’apprête à s’en passer pour des besoins thérapeutiques et que le Canada revoit son Règlement sur les aliments du bétail, il est temps de se pencher sur la question.

