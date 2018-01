L’année 2018 a débuté sur une bonne note pour 20 éleveurs Holstein du pays. Holstein Canada a en effet poursuivi sa tradition en faisant connaître en début d’année le nom des récipiendaires du titre de Maître-éleveur qui souligne l’excellence des troupeaux. Comme le dit l’association, le titre est remis à ceux « passés maîtres dans l’élevage de troupeaux équilibrés qui font la renommée mondiale du Canada – une production élevée et une conformation exceptionnelle associées à de grandes qualités en reproduction, en santé et en longévité ».

L’édition 2017 compte 20 lauréats, dont 14 reçoivent la récompense pour la première fois. Quatre en sont à leur deuxième plaque alors que deux en sont à leur troisième nomination, dont la Ferme Petitclec. Cette dernière se démarque régulièrement lors des jugements d’animaux au Canada et aux États-Unis. La Ferme Petitclerc de Saint-Basile fait partie des six fermes québécoises lauréates de l’édition 2017. L’Ontario arrive au premier rang avec neuf éleveurs, suivi de deux de la Saskatchewan, et un de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Manitoba.

Les 20 Maîtres-éleveurs recevront les honneurs au Banquet des Maîtres-éleveurs du Congrès national Holstein 2018 qui aura lieu le samedi 14 avril 2018 dans la ville de Québec.

Depuis sa création en 1929, 1027 plaques de Maîtres-éleveurs ont été décernées.