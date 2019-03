Holstein Canada dévoile ses Prix reconnaissance

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Parmi les 35 troupeaux, 15 proviennent du Québec. La taille des troupeaux varient de 20 à 39 têtes à 130 têtes et plus.

La 1 re vache de cette catégorie est Holdream Shottle Rida, de la ferme Guillaume et Étienne Lessard du club Holstein la Beauce. Âgée de 10 ans, elle a eu cinq lactations. Elle produit en moyenne 38,1 kilos de lait par jour pour un total de 135041 kg. La 2 e vache du classement provient du même élevage. La liste complète est disponible ici .

Le mois de mars a débuté avec l’annonce des Prix reconnaissance de Holstein Canada pour 2018. Ces derniers sont décernés à des membres de Holstein Canada soulignent la production et l’excellence des troupeaux pour les lactations complétés durant la dernière année.

Please enable Javascript to make our site work properly