L’édition d’avril du Bulletin est prête

À la Ferme AACAT et à la Fromagerie Grondines, les propriétaires Charles Trottier et Guylaine Rivard ont changé leur...

Marie-Claude Poulin est journaliste et rédactrice en chef adjointe au Bulletin des agriculteurs.

Journaliste et rédactrice en chef adjointe

Vous n’êtes pas encore abonné au Bulletin des agriculteurs? Découvrez du contenu pertinent, original et différent de ce qu’on retrouve en ligne dans le magazine. Cliquez ici pour ne rien manquer!

Quel est le rendement fourrager de vos prairies? Vous ne le savez pas? Des agronomes ont développé une méthode simple pour évaluer la production fourragère. Celle-ci permet d’utiliser ses propres valeurs pour l’élaboration de son plan agroenvironnemental de fertilisation et d’avoir une meilleure gestion.

L’agriculture n’échappe pas à la pénurie de main-d’œuvre dont on parle abondamment. En production porcine, le problème est tel que les entreprises doivent déployer de multiples efforts pour recruter et conserver les ouvriers de ferme. Le Bulletin a rencontré un contremaître qui nous explique sa stratégie.

Please enable Javascript to make our site work properly