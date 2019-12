L’édition du Bulletin de décembre est prête

Malgré sa petite taille, la ferme Michel Alexandre en Chaudière-Appalaches a des performances, des installations et un taux d’endettement qui feraient pâlir de jalousie bien des grandes entreprises. Ce producteur vache-veau prouve que même en ayant une entreprise à temps partiel, il est possible de faire les choses en grand.

Vous avez peut-être remarqué que plusieurs modèles de déchaumeurs à disques étaient en montre à la dernière édition d’Expo-Champs. Cela témoigne d’une tendance bien présente au Québec : les déchaumeurs à disques gagnent en popularité. L’instrument est apprécié des producteurs qui veulent travailler vite et de façon superficielle.

PUBLICITÉ

Les nouvelles étables en stabulation libre se multiplient. En matière de mangeoires, on en voit de toutes sortes. Parfois, il n’y a qu’une barre horizontale. D’autres fois, des carcans, des diagonales ou même des petits bâtons flexibles sont installés. Y a-t-il un meilleur aménagement que d’autres? Peut-on se passer de carcans?

La peste porcine africaine (PPA) est hors de contrôle en Asie et les risques de propagation n’ont jamais été aussi élevés pour les éleveurs canadiens. Toute l’industrie porcine canadienne, ainsi que les gouvernements canadien et québécois, se préparent à affronter la maladie la plus effrayante de l’histoire. Comment s’y prennent-ils?

Quatorze entreprises horticoles de Montérégie-Ouest ont investi 7 M$ dans un projet de recherche pour sauver leurs terres noires en forte dégradation. En quoi consiste concrètement ce projet de recherche? Le Bulletin s’est rendu sur place constater l’avancée des travaux.

Vous n’êtes pas encore abonné au Bulletin des agriculteurs? Remédiez à la situation en cliquant ici.