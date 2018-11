Les journalistes agricoles récompensés

L’Association des communicateurs et rédacteurs en agroalimentaire (ACRA) a profité de la tenue de son Assemblée générale pour souligner l’excellence des journalistes et rédacteurs dans la dernière année. Trois prix ont été décernés dans trois catégories : Dossier ou article d’actualité, Dossier ou article technique et Portrait d’individu ou d’entreprise.

Voici les lauréats dans chacune des catégories.

Dossier ou article d’actualité

Nicolas Mesly

PUBLICITÉ Quand l’agriculture tue

Huffington Post Québec, 19 septembre 2017

Dossier ou article technique

Étienne Gosselin

L’asperge, cette grande mystérieuse

Le Coopérateur, juillet/août 2018

Portrait d’individu ou d’entreprise

Étienne Gosselin

Bien agiter avant de servir

Le Coopérateur, avril 2018

Marie-Josée Parent, journaliste pour le Bulletin des agriculteurs était en nomination dans cette dernière catégorie pour La ferme laitière du futur, pour un article paru dans Le Bulletin des agriculteurs, numéro de janvier 2018.

L’ACRA a également rendu hommage à son président sortant démissionnaire, Claude Lambert qui a été nommé membre honoraire. M.Lambert a été membre du conseil d’administration de 2012 et ensuite président de l’ACRA de 2014 à 2016. Il a de plus été PDG du Conseil des industriels laitiers du Québec de 1981 à 2002.