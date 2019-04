Les nouvelles les plus populaires de la semaine

La psychologue Pierrette Desrosiers n’a plus besoin de présentation. Coach, conférencière, chroniqueuse au Bulletin...

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Sollio Agriculture, nouveau nom pour la division agricole de la Coop fédérée, a choisi de concentrer ses activités biologiques de traitement et de production de moulée au Lac-Saint-Jean auprès de Nutrinor Coopérative.

Quel pourcentage de la superficie du blé d’automne doit avoir survécu pour que le potentiel de rendement soit bon? Une agronome et conseillère en production végétale répond à la question et fait ses recommandations pour évaluer la survie de vos champs suite à l’hiver.

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Please enable Javascript to make our site work properly