Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

S’il fallait mettre le soya en terre après la mi-juin

Êtes-vous de ceux qui n’ont pas encore semé leur soya cette année? Que faire pour contrer ce retard? Un conseiller de Dekalb fait ses recommandations. Rassurez-vous, il se veut optimiste.

Mauvais début de saison, les prix des grains bondissent

Depuis la semaine dernière, nous avons assisté à tout qu’un renversement dans les marchés des grains à Chicago. Enfin une bouffée d’air frais!

Blogue Profession agriculteur: Quel beau gaspillage de semences

On n’a pas été capable de terminer nos semis de pois verts avant le dernier orage. Résultat, on se retrouve avec un semoir plein de semences qu’on devra jeter. On ne gagnera pas le concours d’efficacité cette année.