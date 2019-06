Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Inauguration de la meunerie la plus moderne au Canada

Quatre ans après l’incendie ayant détruit la Meunerie Côté-Paquette à Ange-Gardien, Trouw Nutrition et B. Paquette ont inauguré la Meunerie Trivia à Saint-Hyacinthe le 31 mai 2019.

Blogue Marché des grains: Quand tout explose!

Wow! Vous m’auriez demandé où on s’en allait avec les prix des grains il y a encore à peine un peu plus de 2 semaines, et je vous aurais répondu : « Nulle part… ».

Le mot d’ordre ce printemps est “vigilance” dans les champs

Les difficultés se poursuivent en cette saison de semis. Bien que les situations soient particulières d’un endroit à l’autre, il est acquis que des semis de maïs se termineront en juin, ce qui est sans parler des semis de soyas qui sont dans certains cas à leur tout début.